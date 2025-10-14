Murió tras incinerar basura junto a un polvorín; se había quemado casi todo el cuerp

Durango, Dgo.

Este martes se confirmó la muerte del hombre que, el pasado jueves 9 de octubre, fue víctima de quemaduras severas junto a un polvorín del municipio de Santiago Papasquiaro cuando quemaba los residuos de la fabricación de pirotecnia.

El fallecido es Carlos Alberto Ruacho Herrera, de 34 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Lomas del Tepeyac de Santiago Papasquiaro; era empleado de una empresa de pirotecnia ubicada en dicha demarcación, propiedad de su familia.

Los hechos ocurrieron en un predio habilitado como polvorín a la altura del kilómetro 5 del camino al rancho conocido como El Alamillo, en territorio del ejido 10 de Abril de Santiago Papasquiaro.

Ahí, Carlos quemó los residuos de algunos trabajos de pirotecnia realizados el jueves, como hacía habitualmente, y en estos al parecer había pólvora excesiva.

Cuando les lanzó un cerillo, estos generaron un fuerte flamazo que alcanzó a la víctima, que resultó con quemaduras en el 75 por ciento de su cuerpo, por lo que lo subieron a un vehículo particular y lo llevaron al Hospital General de Santiago Papasquiaro y después al Hospital General 450.

Por desgracia, su condición no mejoró como se deseaba y este martes se confirmó su fallecimiento.