Policía jubilado murió en el Parque Guadiana mientras hacía ejercicio

Durango, Dgo.

Un policía jubilado murió este martes por la mañana en el Parque Guadiana de Durango al ser víctima de un aparente infarto agudo al miocardio; la víctima realizaba ejercicio cuando ocurrió la tragedia.

La persona fallecida fue identificada como Héctor Hernández, un policía vial recientemente jubilado que pasó más de dos décadas como parte del Departamento de Accidentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

De acuerdo a los datos recopilados, fue otro usuario del parque quien, al encontrarse en el área de ejercicios ubicada cerca de la trotapista, notó que el varón estaba inconsciente y se le acercó para preguntar si le pasaba algo.

Dado que no obtuvo respuesta, llamó de inmediato al número de emergencias y al sitio acudió una ambulancia de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Su personal se acercó a la víctima y, al valorarla, ya no encontró signos vitales, pues al parecer había sufrido un infarto agudo al miocardio varios minutos atrás.

Fueron sus propios compañeros policías que acudieron a la escena quienes, al ver los restos, identificaron a la víctima y confirmaron que se trataba de Héctor Hernández. Del cuerpo quedó a cargo la Fiscalía General del Estado para la necropsia de ley.