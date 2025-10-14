Su hija lo encontró sin vida tras pasar varias horas bebiendo

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre adulto murió en su domicilio del municipio de Gómez Palacio por una lesión que él mismo se provocó cuando se encontraba sin compañía; fue su joven hija quien lo encontró ya sin signos vitales.

La persona fallecida es el señor Jorge A. G., quien tenía 49 años de edad y vivía en el fraccionamiento Santa Teresa, ubicado en la zona urbana de la mencionada demarcación.

De acuerdo al testimonio de la hija de la víctima, una joven de 20 años de edad, su padre había pasado varias horas ingiriendo alcohol al exterior de su domicilio, mientras ella estaba en el interior.

En determinado momento, decidió salir a buscarlo para que descansara y dejara de beber, pero al asomarse en la cochera, lo encontró inconsciente, víctima de una clara autolesión, por lo que al tiempo que pedía ayuda, inició maniobras para reanimarlo.

Poco después llegó la Cruz Roja Mexicana, pero tanto los esfuerzos de la joven como de los paramédicos fueron inútiles, pues Jorge tenía ya un rato sin signos vitales.

Cabe recordar que a través del 911 se brinda apoyo emergente a personas en situación de crisis emocional.