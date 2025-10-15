Almacenamiento Hídrico superior al 51% en presas del estado

Durango, Dgo.
El estado de Durango amaneció este miércoles con un clima contrastante, registrando una temperatura mínima de solo en la sierra y máximas que superaron los en las quebradas. A pesar de la escasa lluvia en la capital, el sistema de presas mantiene un volumen hídrico estable, según el Aviso No. 288 emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
El volumen total de las principales presas de Durango se encuentra en millones de metros cúbicos ().
Presas Continúan Derramando por Máximo Llenado
El reporte de CONAGUA del 15 de octubre de 2025 confirma que varias presas continúan operando por encima de su capacidad máxima, lo que obliga a mantener derrames controlados:
- Peña del Águila se mantiene al de su llenado.
- Santiago Bayacora registra un .
- Santa Elena se encuentra al de su capacidad.
El gasto total de salida por derrame en todo el sistema es de .
En cuanto a las presas del Distrito de Riego 017:
- La presa Lázaro Cárdenas registra un de llenado.
- La presa Francisco Zarco se encuentra al .
Temperaturas Contrastantes en la Entidad
Las temperaturas en las últimas 24 horas reflejaron un notable contraste entre la sierra y la llanura:
- Mínima Histórica: La estación de La Rosilla (Guanaceví) reportó la temperatura mínima más baja del estado con tan solo .
- Máxima Calurosa: En contraste, la estación de Tamazula registró la máxima con , mientras que las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco (Indé y Cuencamé) alcanzaron los .
- Precipitación: Las lluvias fueron ligeras. La estación de Santiago Bayacora (Durango) registró , y el Observatorio Meteorológico de Durango (capital) reportó .