Almacenamiento Hídrico superior al 51% en presas del estado

Durango, Dgo.

El estado de Durango amaneció este miércoles con un clima contrastante, registrando una temperatura mínima de solo 2.5∘C en la sierra y máximas que superaron los 36∘C en las quebradas. A pesar de la escasa lluvia en la capital, el sistema de presas mantiene un volumen hídrico estable, según el Aviso No. 288 emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El volumen total de las principales presas de Durango se encuentra en 2,013.348 millones de metros cúbicos (Mm3).

Presas Continúan Derramando por Máximo Llenado

El reporte de CONAGUA del 15 de octubre de 2025 confirma que varias presas continúan operando por encima de su capacidad máxima, lo que obliga a mantener derrames controlados:

Peña del Águila se mantiene al 101.4% de su llenado .

. Santiago Bayacora registra un 100.1% .

. Santa Elena se encuentra al 100.0% de su capacidad . El gasto total de salida por derrame en todo el sistema es de 3.216 m 3 / s .

En cuanto a las presas del Distrito de Riego 017:

La presa Lázaro Cárdenas registra un 44.9% de llenado .

. La presa Francisco Zarco se encuentra al 66.7% . Temperaturas Contrastantes en la Entidad

Las temperaturas en las últimas 24 horas reflejaron un notable contraste entre la sierra y la llanura:

Mínima Histórica: La estación de La Rosilla (Guanaceví) reportó la temperatura mínima más baja del estado con tan solo 2. 5 ∘ C .

. Máxima Calurosa: En contraste, la estación de Tamazula registró la máxima con 36. 0 ∘ C , mientras que las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco (Indé y Cuencamé) alcanzaron los 34. 0 ∘ C .

. Precipitación: Las lluvias fueron ligeras. La estación de Santiago Bayacora (Durango) registró 3.0 mm , y el Observatorio Meteorológico de Durango (capital) reportó 0.2 mm .

La CONAGUA reitera la importancia de vigilar los niveles de los ríos en las zonas de derrame, mientras que las bajas temperaturas en la sierra exigen precaución a la población .