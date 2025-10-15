Piden a duranguenses ya no viajar a Mazatlán

Mientras que no haya respuesta a casos de desapariciones: Diputada

Ante la situación que se presenta con las desapariciones en Mazatlán, que han sido denunciadas, “desde mi punto muy personal de vista, yo en estos momentos no viajaría a Mazatlán, yo, Gabriela, sugeriría a quien me preguntara de conocidos o amigos, que éste no es el momento para realizar este tipo de viajes”, dijo la diputada Gaby Vázquez Chacón.

Al referirse a los casos señalados de duranguenses que desaparecieron al dirigirse hacia el puerto ubicado en el estado de Sinaloa, la legisladora panista recordó que un grupo de madres buscadoras ha señalado que hay hasta 80 personas desaparecidas cuando viajaban hacia Mazatlán, aunque reconoció que se trata de casos que no fueron denunciados de manera formal.

“Es importante hacer un llamado a las familias para que realicen la denuncia correspondiente, es decir como tal, el propio Estado tiene formalmente 8 denuncias establecidas, hechas, sin embargo ellos comentan alrededor de 80, pero no hay denuncias”, dijo la legisladora.

Cuestionó la falta de avances en las denuncias que se han presentado hasta el momento, “es un tema lamentable, preguntaría al gobierno de Sinaloa ¿qué hacen, cuántos duranguenses más tienen que desaparecer, cuántos sinaloenses más tienen que desaparecer, cuántas personas más?”, pues recordó que va más de un año donde el vecino estado vive una terrible inseguridad, en el cual por supuesto los duranguenses que han desaparecido ha sido en el tramo hacia Mazatlán, para exigir que las fiscalías den una respuesta a esta situación, pues las familias señalan que no tienen un acompañamiento del gobierno, de la Fiscalía, ni una comunicación constante.