Sepulta “De Rol” a restaurantes locales

Algunos ya no abrirán los domingos por falta de ventas

Por: Martha Medina

Ante los malos resultados que el programa “Durango de Rol” ha tenido para varios restaurantes que se encuentran en la zona donde se realiza este programa, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) pedirá a las autoridades que revisen el cierre de calles, pues hay más de 5 restaurantes afectados por la caída en las ventas y uno ya anunció su decisión de cerrar los domingos.

La presidenta de Canirac, Adriana Porras Zubiría, informó que durante una reunión con los principales restauranteros que están en la zona donde se desarrolla el programa, para conocer los resultados que tuvieron este domingo, “la verdad no son muy buenas noticias, únicamente los que están enfrente de la Plaza de Armas son los que reportan un buen flujo de clientes, pero tristemente tuvimos un restaurante que tomó la decisión de cerrar los domingos”.

La empresaria consideró que se trata de algo grave para la Cámara, pues que un restaurante haya tenido que tomar esa decisión, evaluando sus ventas, no solamente afecta al establecimiento, sino también la cadena que se deriva, pues los meseros verán afectados sus ingresos.

Explicó que se trata del restaurante “El Esquilón”, que se encuentra en el Corredor Hidalgo, que es de los más impactados por el citado programa, donde los establecimientos buscan estrategias para captar más clientes, como sacar mesas a la calle, aunque por la mañana el menú que pueden consumir las personas que pasean por las calles no es tan fuerte, tal vez compren un jugo, un café, mientras el concepto que tiene un restaurante de un desayuno formal, está dirigido para clientes adultos que llegan en su coche, que pueden dejar a personas mayores e ir a un estacionamiento.

Sin embargo, no hay acceso a los estacionamientos, dijo la presidenta de Canirac, al indicar que al menos 5 restaurantes presentaron ventas muy bajas, e incluso los clientes de mucho tiempo de estos restaurantes, ya anunciaron su decisión de no regresar, por las dificultades de acceso que se presentan.

Ante tal situación, Adriana Porras puntualizó que se dialogará con las autoridades para exponer esta situación, que se basa en actos concretos y con una propuesta que pueda ser funcional.