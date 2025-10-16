Foro “Ambientes Académicos Favorables” fortalece la salud y el aprendizaje

Con el propósito de visibilizar la importancia de propiciar un entorno académico óptimo, la Secretaría de Salud de Durango llevó a cabo el foro “Ambientes Académicos Favorables”, en el que participaron autoridades del sector salud y de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

El evento fue encabezado por el Dr. Héctor Manuel Huerta Guerrero, director de Enseñanza, Calidad e Investigación de la Secretaría de Salud; la Dra. Ma. del Carmen Rojas García, directora de la Facultad de Medicina y Nutrición (FAMEN) de la UJED y vocal de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina AMFEM; así como Sandra Carolina Herrera Ortiz, coordinadora de Salud Mental y Adicciones en el estado.

En su mensaje, la Dra. Ma. del Carmen Rojas García resaltó la importancia de generar espacios académicos saludables que promuevan tanto la excelencia profesional como el bienestar emocional de los estudiantes. Subrayó que la FAMEN mantiene un compromiso permanente con la formación integral, trabajando de la mano con el sector salud para atender de manera conjunta las necesidades de la comunidad universitaria.

Durante el foro se destacó la necesidad de fortalecer las condiciones que influyen en el rendimiento académico y el bienestar integral de los estudiantes, haciendo hincapié en que la salud mental, la calidad educativa y el entorno institucional son factores decisivos en la formación profesional.

Con esta iniciativa, la UJED, a través de la Facultad de Medicina y Nutrición, refrenda su compromiso de colaborar con las instituciones de salud para consolidar espacios que favorezcan el aprendizaje, la salud emocional y el desarrollo integral de la comunidad universitaria.