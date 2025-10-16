Ignoran si gobierno tiene fondos para enfrentar desastres naturales

Existe incertidumbre ante los desastres naturales que se han registrado en varios estados del país este año, que han dejado fallecimientos y daños materiales, porque además de la preocupación por estas situaciones, se suma el no saber de dónde van a salir los recursos para atender estos casos, señaló el diputado Martín Vivanco.

“No sabemos con cuánto recurso cuenta a ciencia cierta el gobierno federal, lo que hemos visto son desastres naturales horribles en varios estados de la República”, añadió el legislador por Movimiento Ciudadano, al indicar que estas circunstancias han cobrado ya varias personas fallecidas, para indicar que el problema es que se trata de contingencias que no pasan una vez cada 5 años, sino que cada año se repiten, sin que se invierta en infraestructura.

Reconoció que existe una total incertidumbre, porque se desconoce de dónde saldrán los fondos para atender a los estados dañados por contingencias naturales, aunque recordó que Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión, para declarar estado de emergencia en donde se presentaron los mayores daños.

Al mismo tiempo, indicó que también hay otro elemento en estos lamentables casos, como es la pésima actuación de la gobernadora de Veracruz, donde “pudimos ver imágenes que son muy reveladoras de la presidenta dando la cara, qué se celebra, vamos, creo que es muy ruin criticarla por haber hecho eso, por el contrario, hay que celebrarlo y es una diferencia con su antecesor”, dijo, para agregar que también se nota la pésima gestión por parte del gobierno estatal, pues la gente no se siente escuchada.

Ante tal situación, planteó la necesidad de que se tome en serio la aplicación de medidas ante tales casos, que lo sucedido en días pasados sirva como lección para prevenir esto en el futuro, y si no se cuenta con el Fonden, porque fue prácticamente fue desvanecido en el gobierno de AMLO, que se instituya un mecanismo de rápida reacción en contingencias.