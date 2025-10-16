Nuevos nombramientos en el Tecnológico de Durango

Con fundamento en la normatividad vigente del Tecnológico Nacional de México y en las disposiciones aplicables al servicio público, en el Instituto Tecnológico de Durango se realizó la entrega de nombramientos a quienes asumirán nuevas responsabilidades al frente de distintos departamentos académicos y administrativos.

El doctor Guillermo de Anda Rodríguez, director del ITD, acompañado de su equipo directivo, llevó a cabo la entrega de documentos que designan como encargada del Departamento de Servicios Escolares a la Mtra. Niltza Iracema González García; como encargada de la Jefatura de la División de Estudios de Posgrado e Investigación a la Dra. Tania Montoya García; como encargado del Departamento de Actividades Extraescolares al Mtro. Luis Fernando Galindo Vargas; y como encargado del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación al Mtro. César Iván Barraza Castañeda.

Durante el acto, el director destacó que estos nombramientos se realizan en atención al perfil, experiencia y compromiso institucional de cada uno de los designados, reconociendo en ellos el liderazgo y la vocación de servicio que fortalecen a la comunidad tecnológica.

Asimismo, el doctor De Anda Rodríguez reconoció y agradeció la valiosa labor de quienes concluyen su gestión, destacando su compromiso, profesionalismo y dedicación al desarrollo de la institución: el Ing. Ismael Vázquez Quiñones (Actividades Extraescolares), el Ing. Eduardo Chávez Pérez (Servicios Escolares), la Lic. Briza Imelda Muñoz Ochoa (Gestión Tecnológica y Vinculación) y el Dr. Francisco Javier Godínez García (División de Estudios de Posgrado e Investigación).

Finalmente, el director dio la bienvenida y mejores deseos de éxito a las y los nuevos encargados, reafirmando que el trabajo en equipo y la mejora continua son pilares fundamentales para seguir construyendo la excelencia académica y humana que distingue al Instituto Tecnológico de Durango.