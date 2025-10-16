Obituario 16 de octubre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En localidad Ignacio Ramírez, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Celia López Herrera, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Cellitus se está velando el cuerpo del Joven Roberto Guadalupe Gómez Hernández, de 24 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Manuel Zaragoza Gonzales, de 64 años, se despide para su cremación

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Alfonso Cárdenas Fortuna, sus honras y sepelio están pendientes

En sala C se está velando el cuerpo de la Sra. Janeth Peña Vega, de 42 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo del Joven Héctor Uriel Rodríguez Mota, de 20 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Santiago Papasquiaro, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Guadalupe Oláguez, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Tepehuanes, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. María Elena Díaz Chaidez, de 55 años, sus honras y sepelio están pendientes