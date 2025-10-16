jueves, octubre 16, 2025

Obituario 16 de octubre de 2025

Publicado:

Tiempo de lectura: 1 min.

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En localidad Ignacio Ramírez, Dgo., se está velando el cuerpo de  la Sra. Celia López Herrera, de  81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Cellitus se está velando el cuerpo del Joven Roberto Guadalupe Gómez Hernández, de 24 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Manuel Zaragoza Gonzales, de  64 años, se despide para su cremación

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Alfonso Cárdenas Fortuna, sus honras y sepelio están pendientes

En sala C se está velando el cuerpo de la Sra. Janeth  Peña Vega, de 42 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo del Joven   Héctor Uriel Rodríguez Mota, de   20 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Santiago Papasquiaro, Dgo., se está velando el cuerpo de  la Sra. Guadalupe Oláguez, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Tepehuanes, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. María Elena Díaz Chaidez, de 55 años, sus honras y sepelio están pendientes

Contacto Hoy
Contacto Hoyhttps://contactohoy.com.mx/

Artículos Relacionados

Artículos Recientes

©
error: Content is protected !!