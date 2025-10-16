Realizarán jornada de salud en comercios

Personal del IMSS apoyará en detección y atención de padecimientos

Realizará Canaco una jornada de salud con la participación del IMSS, dirigida a los establecimientos afiliados y los trabajadores, para la detección y atención oportuna de padecimientos, acción que en este mes estará dirigida a la prevención del cáncer en la mujer.

En rueda de prensa, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Durango, Sergio Sánchez López, puntualizó que para este organismo empresarial “es un honor sumarnos a la jornada de la salud Canaco-IMSS, que tiene como propósito acercar servicios médicos y de prevención gratuitos y sin cita previa a los afiliados, a sus trabajadores y sus familias”.

Puntualizó que esta jornada se enmarca en el Mes Rosa, porque se busca generar conciencia sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, pues recordó que esta enfermedad puede afectar tanto a mujeres como a hombres.

Con estas acciones, agregó, se mantiene el compromiso de las cámaras con el bienestar integral, la salud preventiva y la responsabilidad social empresarial, al fortalecer los lazos entre el sector productivo y la comunidad.

La representación del IMSS en la Cámara, indicó que de manera constante se realizan ferias de promoción a la salud a través del entorno laboral saludable y también a través de Prevenimss en empresas, para acercar la prevención y promoción de la salud a los trabajadores que cotizan en el Instituto, para que la detección de enfermedades pueda realizarse de manera rápida.

Por su parte, la representación de Canaco en el Consejo del IMSS, destacó que se trata de un trabajo conjunto entre los empresarios y la institución, con una plática que se impartirá a trabajadores acerca de la detección del cáncer de mama y una invitación a checarse, además de que también se abordará la prevención de otros padecimientos, así como fortalecer los entornos saludables en los lugares de trabajo.

Se tomó la decisión de llevar esta jornada a distintos municipios, para acercar al empresariado con los servicios que ofrece el IMSS tanto para las empresas como para los trabajadores.