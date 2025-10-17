Abren ventanillas del Programa de Energía para el Campo 2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informa que del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 estará abierta la ventanilla para la inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA).

El programa otorga una cuota energética a tarifa de estímulo a las y los productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para el bombeo y rebombeo de agua con fines de riego, y que cuenten con título o concesión de uso de agua vigente, además de cumplir con sus obligaciones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través del PEUA, las personas beneficiarias pueden recibir un subsidio de hasta 95 % del costo de la energía eléctrica, lo que representa un apoyo estratégico para impulsar la producción de alimentos y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

Los requisitos para inscripción nueva: presentar documentos que acrediten identidad, propiedad o posesión legítima de la unidad de producción, uso de equipos de bombeo o rebombeo, y aprovechamiento del agua para riego agrícola.

Para reinscripción: si el expediente está actualizado, solo es necesario solicitar la reinscripción en las ventanillas de la Secretaría de Agricultura para mantener la cuota energética durante el ejercicio fiscal 2026.

Con acciones como el PEUA, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa el desarrollo del campo y reafirma su compromiso con la soberanía alimentaria, una de las metas prioritarias de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Para más información, las y los productores pueden acudir a las ventanillas de atención ubicadas en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) o en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), o comunicarse al número gratuito 800 TU CAMPO (882-2676).

Todos los trámites del PEUA son gratuitos, individuales y sin intermediarios. Ninguna persona o institución puede condicionar el acceso al programa ni cobrar por el trámite.

La aplicación del programa estará sujeta a lo que establezca el Decreto de regularización sobre la gestión eficaz, ordenada y sustentable del agua, que otorga facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales.