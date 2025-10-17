Cobran agua como si fuera oro en Villas del Guadiana

Preocupa a los habitantes de Villas del Guadiana 6 el cobro que se les hace por el abasto de agua potable, pues aseguran que las cantidades que pagan van en aumento, señaló el regidor Alfredo Varela, quien indicó que se solicitará una revisión en el costo del agua.

Al referirse a una reunión que sostuvo con habitantes del fraccionamiento mencionado, el regidor puntualizó que las familias se mostraron preocupadas por el servicio que reciben de Aguas del Municipio de Durango, pues aseguraron que el cobro que se les hace afecta su economía y con frecuencia les resulta difícil solventarlo.

Agregó que también señalaron que han tenido problemas con la entrega de los recibos por este servicio, porque a muchos de los vecinos no les llegan a sus domicilios, por lo cual pidieron la intervención del regidor para que se analicen estos problemas.

Al respecto, Varela puntualizó que AMD informó que el servicio de reparto de recibos fue subcontratado a otra empresa, se comprometió a revisar esta situación para garantizar que los documentos lleguen de manera oportuna.

De la misma forma, acordó que se revisará el costo promedio del servicio, para analizar posibles ajustes que permitan una mayor equidad y transparencia en los cobros.

El regidor de Movimiento Ciudadano destacó la importancia que tiene mantener una cercanía con los ciudadanos y trabajar desde el territorio, para conocer sus demandas y buscar la forma de resolverlas, debido a que se trata de situaciones que impactan sus vidas.