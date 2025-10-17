Ejecutaron a un hombre de 66 años

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un hombre de 66 años de edad fue encontrado muerto, víctima de una aparente ejecución, en un camino vecinal del municipio de Santiago Papasquiaro; su defunción fue causada con varios disparos de arma de fuego.

Según los datos preliminares, la víctima fue identificada como Abilio “N” de 66 años, quien tenía su domicilio en la localidad de Corral de Piedra, perteneciente al municipio de Tamazula.

De acuerdo al informe preliminar, el hallazgo de sus restos fue notificado desde el miércoles pasado, aunque no se tuvo confirmación oficial sino hasta el jueves, cuando personal policial acudió a la alejada zona.

La víctima había sufrido heridas de bala tanto en la región craneal como en la torácica, que aparentemente sufrió en el lugar del hallazgo, un camino que une a las localidades de El Durazno y El Aguacate, ambas de Santiago Papasquiaro.

Tras la defunción, se iniciaron las investigaciones de rigor por parte de la Fiscalía General del Estado, con el fin de identificar el móvil del crimen y detener al o los homicidas.