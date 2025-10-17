Estudiante duranguense representa a México en foro internacional de la OEA

Único representante del subsistema CECyTE a nivel internacional.

Abordó el tema del ciberacoso con enfoque en la responsabilidad digital juvenil.

El talento y liderazgo juvenil del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED), volvió a ponerse en alto a nivel internacional, el alumno Patricio Moreno Perales del plantel CECyTE 20 Dolores Hidalgo, estudiante de 5to semestre de la carrera de Fuentes Alternas de Energía, participó de manera sobresaliente en el Foro Regional de Jóvenes sobre Educación para la Participación Democrática y la Ciudadanía Responsable, organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El director general, Cuauhtémoc Armas Enríquez, detalla que el alumno fue el único representante elegido del todos los CECyTEs de la República Mexicana para representar al subsistema a nivel internacional, donde cada país podría seleccionar solo a 30 estudiantes, durante la intervención, el joven abordó el tema del ciberacoso, resaltando la urgencia de su prevención en los espacios digitales, con argumentos sólidos y datos estadísticos, donde se promovió la reflexión, la responsabilidad y el uso consciente de las plataformas digitales, motivando a otros jóvenes a convertirse en agentes de cambio.

Este logro refleja no solo el compromiso y la preparación del estudiante, sino también la visión educativa que guía al subsistema a nivel nacional, bajo la coordinación de Iván Flores Benítez, Coordinador Nacional de ODEs de los CECyTEs, asimismo, destaca el liderazgo y el plan educativo del gobernador Esteban Villegas Villarreal y la gestión del director general Cuauhtémoc Armas Enríquez, quienes han consolidado un modelo formativo que mantiene al CECyTE Durango a la vanguardia nacional, fortaleciendo la educación media superior en sus 70 planteles.

La presencia de estudiantes duranguenses en espacios internacionales es prueba del alcance del modelo educativo del CECyTE Durango, que fomenta una formación integral basada en la ciencia, la tecnología y los valores, orientada a los desafíos reales de una sociedad en constante evolución, así, cada alumno se consolida como un agente de cambio que impulsa el desarrollo iniciando en su comunidad y proyecta el nombre de Durango más allá de las fronteras.