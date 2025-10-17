Incongruencias en el Gobierno Municipal

Despedirá a unos mil trabajadores, pero creará gerencia para Mundial de Futbol

Al tiempo que se anuncia el despido de trabajadores municipales en esta ciudad, sin que haya una estrategia para apoyarlos, se autoriza la creación de una gerencia para dar atención al Centro Histórico en la sesión de Cabildo.

Los contrastes en el gobierno municipal se evidenciaron poco antes del inicio de la sesión ordinaria del Cabildo, cuando por una parte el coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano, Francisco Franco, puntualizó que se plantea el despido de un importante número de trabajadores municipales, que ronda en el 18% del personal (cerca de mil duranguenses), sin que se conozca una estrategia para hacer una contención y apoyar a las personas que perderán su empleo, al tiempo que el regidor Alejandro Gurrola confirmó la creación de una nueva área en la administración, como es la gerencia mencionada anteriormente.

Entrevistado poco antes del inicio de la sesión de Cabildo, Francisco Franco planteó la necesidad de que haya programas para atender problemas como el despido de personal que se anunció, para no dejar desamparados a los trabajadores que perderán su empleo, que se les brinde ayuda y contención.

Subrayó que es una necesidad importante que haya una planeación para que haya una ruta de cómo hacer las cosas, que se pueda apoyar a quienes serán despedidos, además de que se informe cuándo se aplicará esta medida y cuántos recursos se ahorrarán.

Sin embargo, el regidor por el PAN, Alejandro Gurrola, informó que este jueves se autorizó la creación de una gerencia, “un puesto que todavía no sabemos si es él o ella, a partir del 1 de enero de 2026 cuando entrará en vigor el puesto”, dijo, al añadir que se trata de un cargo que conlleva cuidar mucho y resolver más rápido gestiones del Centro Histórico.

Añadió que será una persona que se encargará sólo del cuadrante de la zona mencionada, donde se tratará de cuidarlo más, dejarlo bonito, porque en 2026 se tendrá en el país un evento muy importante a nivel mundial, que es la Copa del Mundo, y Durango tiene que ser un atractivo turístico para las personas que vendrán de otras naciones.