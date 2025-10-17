Lo encontraron en la plazuela con tremendos golpes

Durango, Dgo.

Un hombre que no logró proporcionar sus datos por el estado de ebriedad en que se encontraba, fue atendido por paramédicos tras observarse lesiones aparatosas en su rostro y cabeza. Estas, por fortuna, no son graves, pese a lo vistoso.

La víctima, un hombre de unos 50 años de edad, fue encontrado en una banca de la Plazuela Baca Ortiz por agentes de la Policía Municipal que realizaban un rondín preventivo.

Fue el jueves por la noche cuando los oficiales vieron al hombre inconsciente, por lo que se acercaron para revisar su condición. Aunque su respiración parecía normal, notaron hematomas en uno de los ojos y en la frente.

Dado que estos eran de gran tamaño, decidieron pedir apoyo de una ambulancia y al sitio llegó personal de la Cruz Roja Mexicana.

Después de algunos minutos, el varón recuperó la conciencia, aunque seguía muy ebrio e incluso se tornó agresivo con los técnicos en urgencias médicas que, según relataron, el día anterior ya lo habían revisado.

Ante ello, se recomendó dar con sus familiares para que se hagan cargo de él y no sufra más caídas, que fue lo que aparentemente le provocó las lesiones.