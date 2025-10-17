Localizan con vida a la maestra Claudia Rosa Ramírez García tras nueve días desaparecida

Durango, Dgo. — Después de nueve días de intensa búsqueda, la maestra Claudia Rosa Ramírez García fue localizada con vida en el cerro de La Cantera por la carretera Parral, aunque en condiciones delicadas de salud.

De acuerdo con la información preliminar, la docente presentaba signos de desnutrición y múltiples picaduras de mosquitos, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Santiago Cajal del ISSSTE, donde recibe atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha precisado el punto exacto del hallazgo, únicamente se confirmó que fue en una zona serrana, luego de varios días de incertidumbre que mantuvieron en alerta a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Durante su ausencia, docentes de la escuela “15 de Mayo” y allegados emprendieron una campaña de búsqueda a través de redes sociales, compartiendo su fotografía y pidiendo apoyo ciudadano para dar con su paradero.

Las autoridades no han informado aún las circunstancias en las que fue localizada ni si hay indicios de que haya sido víctima de algún delito. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre su estado de salud y los detalles del rescate.

La noticia de su localización generó gran alivio y muestras de solidaridad en la comunidad educativa y entre los usuarios de redes sociales, quienes celebraron que la maestra haya sido encontrada con vida tras más de una semana desaparecida.