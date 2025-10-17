Mientras anuncia despido de personal, el Municipio crea una Gerencia para Centro Histórico

Al tiempo que se anuncia el despido de trabajadores municipales en esta ciudad, sin que haya una estrategia para apoyarlos, se autoriza la creación de una gerencia para dar atención al centro histórico en la sesión de Cabildo.

Los contrastes en el gobierno municipal, se evidenciaron poco antes del inicio de la sesión ordinaria del Cabildo, cuando por una parte el coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano, Francisco Franco, puntualizó que se plantea el despido de un importante número de trabajadores municipales, sin que se conozca una estrategia para hacer una contención y apoyar a las personas que perderán su empleo, al tiempo que el regidor Alejandro Gurrola, confirma la creación de un nuevo puesto en la administración, como es la gerencia mencionada anteriormente.

Entrevistado poco antes del inicio de la sesión de Cabildo, Francisco Franco planteó la necesidad de que haya programas para atender problemas, como es el caso del despido de personal que se anunció, para que no dejar desamparados a los trabajadores que perderán su empleo.

Por su parte, el regidor por el PAN, Alejandro Gurrola, informó que se autorizó la creación de una gerencia “un puesto que todavía no sabemos si es él o ella, a partir del 1 de enero de 2026 cuando entrará en vigor el puesto”, dijo, al añadir que se trata de un cargo que conlleva cuidar mucho y resolver más rápido gestiones del Centro Histórico.