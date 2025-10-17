Mujer chocó al desmayarse cuando estaba al volante

Durango, Dgo.

Una mujer de unos 40 años de edad fue víctima de un fuerte accidente cuando circulaba en automóvil junto a su hijo por el bulevar Dolores del Río. Por fortuna, ninguno sufrió lesiones graves.

Los afectados son la conductora de un automóvil Dodge Neón y su hijo adolescente, quienes sufrieron el percance en la mencionada vialidad a la altura del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario.

Los hechos ocurrieron cuando iban de sur a norte y, al estar al volante, la fémina sufrió un aparente desmayo por una aparente descompensación.

En medio del descontrol, el jovencito intentó tomar el volante pero ya no le fue posible evitar el impacto y chocaron de lleno contra la base de un poste.

Testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia y al sitio llegó personal de la Cruz Roja Mexicana que se hizo cargo de la atención a las víctimas, que no sufrieron mayores consecuencias.

Por desgracia el automóvil, que estaba en venta, resultó con daños severos y no contaba con póliza de seguro.