Mujer en cuatrimoto se estrella contra un vehículo estacionado

Lerdo, Dgo.

Una mujer identificada como Carolina Patricia Domínguez, de 40 años de edad, resultó gravemente lesionada la noche de ayer luego de que la cuatrimoto que conducía se impactara contra un vehículo estacionado en el municipio de Lerdo.

El accidente ocurrió cerca de las 20:15 horas de ayer miércoles, mientras Domínguez circulaba a bordo de una cuatrimoto marca Veloci, modelo 2025, color rojo, sobre una de las calles de la colonia Las Flores.

Tras el impacto contra el vehículo detenido, la conductora resultó con un Traumatismo Craneoencefálico.

Debido a la gravedad de las lesiones, Carolina Patricia Domínguez fue trasladada de urgencia al Hospital General de Lerdo, donde recibe atención médica. Las autoridades locales iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica exacta del accidente.