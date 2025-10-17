sábado, octubre 18, 2025

Obituario 17 de octubre de 2025

Publicado:

Tiempo de lectura: 1 min.

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En sala La Piedad se está velando el cuerpo  de la Sra. Raquel Alicia Alcalde Hernández, de 85 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. Olga  Lidia Castro Pacheco, de 55 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del joven Jovani Uribe, de 32 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum  se está velando el cuerpo de la  Sra. Rosa María Capetillo Robledo, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #1 de sucursal Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo de  Jerónimo Hernández Holguín, de 94 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. Margarita Luna Chávez, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de febrero se está velando el cuerpo de  la Sra. María de los Ángeles Díaz Ávila, de 62 años, sus honras y sepelio están  pendientes

En domicilio conocido en Fco. I. Madero, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. María del Carmen Berumen Ramírez, de 87 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Localidad Tomás Urbina, Dgo., se está velando el cuerpo del R/N Pérez Gurrola, su sepelio pendiente

Contacto Hoy
Contacto Hoyhttps://contactohoy.com.mx/

Artículos Relacionados

Artículos Recientes

©
error: Content is protected !!