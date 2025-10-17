Odontología implementa curso híbrido para la titulación de egresados

Con el objetivo de reducir el rezago en la titulación, la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) implementó un curso híbrido de titulación dirigido a egresados que actualmente se encuentran laborando dentro y fuera del estado. Esta estrategia, que se aplicará por única vez durante el mes de octubre, forma parte de la iniciativa del rector Ramón García Rivera, quien además autorizó un descuento del 50 % en los costos del trámite para facilitar el acceso a este beneficio.

El doctor Manuel Muñoz, secretario académico de la Facultad, explicó que existen diversas modalidades para que los egresados puedan obtener su título, entre ellas la tesis, el curso de titulación o el curso de doctrina, aunque reconoció que muchos optan por no realizarlas, lo que contribuye al rezago. Subrayó que el interés del rector García Rivera es apoyar a los egresados para que concluyan este proceso académico y fortalezcan su desarrollo profesional.

Muñoz detalló que el nuevo curso se diseñó pensando en quienes ya están incorporados al campo laboral o radican fuera de Durango. “Muchos egresados se encuentran trabajando, algunos fuera de la ciudad o incluso en otros estados. Por ello, se implementó esta modalidad híbrida que les permite avanzar desde su lugar de residencia”, señaló.

El programa tiene una duración de una semana e incluye materias, ensayos, foros de discusión y presentaciones grabadas, alojadas en el Sistema de Universidad Virtual. Al concluir el curso y cumplir con los requisitos establecidos —entre ellos, acreditar el nivel B1 de inglés— los participantes podrán iniciar su proceso de titulación.

Finalmente, el secretario académico adelantó que se buscará dar continuidad a este tipo de cursos al menos dos veces por semestre, con el propósito de mantener abierta la oportunidad de titulación. “Sabemos que el factor económico puede ser una limitante, por eso se están ofreciendo descuentos y facilidades. Lo importante es que los egresados aprovechen esta oportunidad y culminen su formación universitaria”, destacó.

Asimismo, recordó que los egresados también pueden titularse por promedio superior a 9.2 —como los galardonados con la Medalla Benito Juárez— o por desempeño sobresaliente en el Examen General de Egreso (EGEL). Quienes no alcancen esos criterios, agregó, pueden optar por la tesis o el curso de titulación, ambas vías igualmente válidas para obtener el documento profesional.