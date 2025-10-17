Prevén cosechar más de 120 mil toneladas de frijol

Piden productores definir precio de garantía y mayor volumen de acopio

Por: Martha Medina

Es necesario que ya se defina el precio de garantía del frijol, así como que se incrementen los volúmenes de acopio de Segalmex para este año, porque la producción que se espera es mayor a las 120 mil toneladas del alimento, indicaron productores locales.

Destacaron la importancia de que se establezca un precio base de garantía de la leguminosa, para lo cual se plantearán tres propuestas ante el Gobierno Federal, entre las que se encuentra una para que con el mismo recurso que se aplicó el año pasado se pueda garantizar a buen precio la compra de 90 mil toneladas.

Explicaron que esto se logrará con la invitación de empresas que pueden comprar parte de la producción de frijol, a precio base y que se asigne un subsidio que complemente Segalmex, para ayudar a captar a buen precio cerca de 90 mil toneladas, de las más de 120 mil que se espera recolectar en la entidad en las siguientes semanas.

Al mismo tiempo, se refirieron al reclamo urgente que hacen campesinos del país, que piden precios justos para la producción, por lo cual hicieron una movilización nacional.

Consideraron que la lucha de los campesinos debe ser también de las familias de Durango, porque son los que llevan el alimento a las mesas, al recordar que el año pasado el precio fue de 27pesos el kilo, y se espera que en este 2025 pueda darse igual, lo cual constituye un problema que no es menor, porque en las bodegas de Segalmex aún hay frijol que se produjo el año pasado.

Recordaron que también están las importaciones de Estados Unidos y Brasil a precios de 16 a 17 pesos el kilo, “se tiene el reporte de que los coyotes están manifestando un precio de 10 pesos, que es algo brutal para los campesinos, nos deja desprotegidos”, por lo que luchan para lograr mejores precios para la comercialización de las cosechas que se tendrán en las siguientes semanas.