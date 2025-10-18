Abandonaron una Land Rover hace 5 meses en el centro

Durango, Dgo.

Autoridades trabajan para localizar al propietario de una camioneta Land Rover que, desde hace cinco meses, es desmantelada poco a poco en el centro de la ciudad; sin embargo, es una unidad sin reporte de robo.

Se trata de un vehículo de dicha marcha, pero de la línea Ranger Rover, sin placas de circulación, que está en la calle Antonio Norman Fuentes.

Fueron locatarios quienes pidieron apoyo de las autoridades para verificar el estado del vehículo que, según aseguran, fue estacionado ahí hace cinco meses y, poco a poco, lo han ido desmantelando.

El viernes, al ver que ya no tenía una sola llanta, se decidieron a reportar la situación a través del número de emergencias 911, lo que derivó en la llegada de agentes de la Policía Municipal.

Los oficiales verificaron el número de serie de la unidad, pero no se encontraron antecedentes de ilícitos o robo, por lo que se iniciaron los trámites a través de la Policía Vial para que sea retirada, dado el mal aspecto que provoca.