Cayó inconsciente y falleció en su casa

Canatlán, Dgo.

Una mujer perdió la vida este mediodía del sábado 18 de octubre en su domicilio, ubicado en el camino a la localidad de Ignacio Manuel Altamirano, en el municipio de Canatlán, Durango.

El hecho fue reportado al número de emergencia 911 con la indicación de una “persona inconsciente”. Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

A pesar de las maniobras de reanimación (RCP) realizadas por los técnicos en urgencias médicas, la mujer, que en vida respondía al nombre de Juana de la Cruz Luna Reyes, de 89 años de edad, no presentaba signos vitales al momento de la intervención, confirmando su fallecimiento en el sitio.

Ante el deceso, se notificó al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE). El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley, con el objetivo de determinar la causa exacta de la muerte y deslindar cualquier tipo de responsabilidad.

En las labores de protocolo y levantamiento del cuerpo, se contó con el apoyo de unidades de la Fiscalía y de Seguridad Pública.