Golpeó a su esposa afuera de un salón de fiestas 

Gómez Palacio, Dgo.

Un sujeto ebrio sacó a rastras a su esposa de un salón de fiestas y comenzó a golpearla afuera. Para su mala fortuna, y buena suerte de la fémina, lo hizo cuando pasaba por enfrente la policía y los agentes frenaron el ataque.

El detenido es Rogelio “N” de 40 años de edad, quien vive en el ejido Pastor Rouaix de Gómez Palacio, cerca de donde ocurrió la agresión.

La información disponible indica que los hechos ocurrieron al exterior de una quinta denominada “AM”, ubicada en la población rural ya mencionada.

Antes, tanto él como su hija de 17 años habían decidido irse a su casa, pero poco después regresó y le pidió a su esposa, de 39 años, que tanto ella como su hijo de 7 se fueran con él.

La fémina, que lo notó agresivo, se negó a hacerlo y entonces y él la sacó por la fuerza del lugar; cuando ella intentó quitárselo de encima, la tomó por el cuello y la derribó, para enseguida arrastrarla.

Justo en ese momento pasó por ahí una patrulla de la Policía Estatal y los oficiales, al ver el ataque, sometieron a Rogelio, que fue detenido y entregado al agente del Ministerio Público.