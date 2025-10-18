Incendio destruyó dos jacales en la Rodríguez

Durango, Dgo.

Un incendio ocurrido este viernes por la noche a espaldas del Colegio de Ciencias y Humanidades, destruyó un par de viviendas construidas con materiales frágiles. Por fortuna, no hubo lesionados.

Los hechos ocurrieron en inmuebles construidos en un lote de la privada Santa Clara de la colonia J. Guadalupe Rodríguez y obligaron a una fuerte movilización de personal del Cuerpo de Bomberos.

Fue cerca de las 19:30 horas cuando vecinos solicitaron el apoyo de la Dirección Municipal de Protección Civil en un inmueble que pertenece a pepenadores, que en el interior tenían diversos residuos.

Esos materiales fueron los que comenzaron a quemarse y eso provocó que las llamas se extendieran hasta los espacios techados, utilizados como casa – habitación.

Los bomberos arribaron y controlaron la situación, aunque fue imposible evitar que las construcciones tuvieran daños irreparables.