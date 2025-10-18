Jugador de Pumas ofrece 20 mil dólares de recompensa por su perrita perdida

El futbolista británico Aarón Ramsey, actual jugador de los Pumas de la UNAM, lanzó una desesperada búsqueda para localizar a su perrita “Halo”, desaparecida recientemente en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Ramsey, visiblemente afectado, anunció una recompensa de 20 mil dólares, equivalente a más de 367 mil pesos mexicanos, para quien logre dar con el paradero del animal. Su esposa también ha difundido mensajes en redes sociales pidiendo ayuda a la comunidad, recordando que “no es una simple mascota, ella es familia”.

La perrita, de raza Beagle, se perdió mientras la familia disfrutaba de unos días de descanso en la zona turística de San Miguel. Desde entonces, vecinos, turistas y seguidores del equipo universitario se han sumado a la búsqueda, compartiendo publicaciones y fotografías en redes sociales.

El mediocampista agradeció las muestras de apoyo y reiteró su esperanza de encontrar pronto a su fiel compañera.

“Solo queremos tenerla de regreso, su familia la espera”, escribió.

Las autoridades locales también fueron notificadas del caso, y se exhorta a quien tenga información sobre “Halo” a comunicarse con los números que el futbolista ha difundido en sus plataformas oficiales.