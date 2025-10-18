Ladrón se lleva 8 mil pesos de miscelánea

Durango, Dgo. –

Una miscelánea ubicada en el Fraccionamiento Domingo Arrieta fue víctima de un robo la tarde de este sábado, donde un sujeto solitario sustrajo aproximadamente $8,000 pesos en efectivo tras amagar verbalmente a la empleada.

El robo a negocio, fue reportado a través del número de emergencia 911. El incidente ocurrió en la miscelánea “Los Primos”, ubicada en la calle General Mariano Arrieta, en la esquina con General Miguel Gutiérrez.

Al arribar al lugar, las autoridades se entrevistaron con la empleada del local, M. L. L. S., de 28 años de edad.

La víctima relató que el agresor ingresó por primera vez a comprar cigarros. Aproximadamente tres minutos después, el sujeto regresó y se introdujo de manera “grotesca” detrás del mostrador. Una vez dentro, la amenazó verbalmente y le exigió el dinero, el cual sustrajo directamente de la caja registradora.

El delincuente fue descrito como un masculino de aproximadamente 20 años de edad, complexión delgada, y vestía una playera color negro, pantalón de mezclilla azul y gorra color verde.

Tras consumar el robo, el sujeto se dio a la fuga con rumbo desconocido. La afectada fue canalizada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la formal denuncia.