Obituario 18 de octubre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de la Sra. Amelia Castañeda Miramontes, de 89 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Tomás Pérez Hernández, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Profesor José Federico Luna Carrillo, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Coneto de Comonfort, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. José Mercedes Arreola Aldaco, de 91 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Jerónimo Hernández Holguín, de 94 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Francisco Arámbula Barraza, de 66 años, sus honras y sepelio están pendientes