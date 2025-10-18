Presas de Durango estables; Santiago Bayacora Rebasa el 100%

Victoria de Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informa a través de su Aviso No. 291 2sobre el estado de almacenamiento y datos climatológicos de las principales presas de la entidad, con corte al sábado 18 de octubre de 20253.

El almacenamiento total de las presas de Durango se mantiene estable con un ligero incremento, alcanzando los $2,014.965$ millones de metros cúbicos ($Mm^3$)4. Esto representa una evolución positiva de $0.358 Mm^3$ en el último periodo5.

Presas con Mayor Nivel de Almacenamiento

El reporte destaca que varias presas en la entidad se encuentran al máximo de su capacidad o la han rebasado.

Santiago Bayacora: Se encuentra al 100.4% de su llenado .

. Peña del Águila: Continúa por encima de su capacidad, registrando 101.4% .

. Santa Elena: Se mantiene al 100.0% de su llenado.

Caboraca: Registra un llenado del 99.3% 10 10 10 10 .

. Guadalupe Victoria y Francisco Villa se encuentran al 96.1% y 96.9% , respectivamente. Presas del Distrito de Riego 017

La presa más grande de la entidad y del distrito se mantiene estable12121212:

Lázaro Cárdenas (El Palmito): Conserva un 45.0% de llenado, con un almacenamiento actual de $1,331.675 Mm.

Francisco Zarco (Las Tórtolas): Se ubica en 66.0% de su capacidad, con una extracción de $2.550 m.