Su “amigo” lo macheteó en la cabeza

Durango, Dgo.
Una riña violenta ocurrida la madrugada de este sábado en la colonia Ampliación Tlatelolco dejó como saldo un hombre lesionado de gravedad por arma blanca y la detención del presunto agresor.
El incidente se reportó al número de emergencias 911 alrededor de las 02:00 horas, indicando la presencia de personas heridas por arma blanca en la calle Héroes del 69, cerca de la calle Juan Salazar. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.
La víctima, identificada como S. M. J. E., de 29 años de edad, y empleado del Mercado de Abastos, relató a las autoridades que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con un compañero de trabajo, a quien le había brindado asilo en su domicilio.
Según la narración del afectado, el agresor, sin motivo aparente, lo atacó de repente con un machete.
El lesionado presentaba una herida profunda en el cráneo y fue atendido por la unidad 127 de la Cruz Roja. Debido a la seriedad de la lesión, fue trasladado de inmediato al Hospital General 450 para recibir atención especializada, incluyendo suturación y puntos.
El presunto responsable, identificado como J. C. M. S., también empleado del Mercado de Abastos y con domicilio en Mezquital, Durango, fue detenido en el lugar por elementos de la Policía Estatal, quienes se hicieron cargo del procedimiento legal correspondiente.