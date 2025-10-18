Trabajador de un rancho encontró bajo un árbol a maestra desaparecida

Durango, Dgo.

Fue un trabajador de una propiedad rural ubicada cerca de la carretera Durango – Parral, quien encontró bajo un árbol a la maestra de primaria cuya desaparición se registro el pasado 13 de octubre.

La mujer localizada es Claudia Rosa Ramírez García de 44 años de edad, quien estuvo sin localizar cuatro días, hasta que fue encontrada el viernes 17 en una zona despoblada hacia el poniente de la localidad de Chupaderos.

Según el informe oficial, fue el señor Juan de Dios G., de 37 años, quien llamó al número de emergencias 911 para avisar que uno de sus trabajadores había localizado a una mujer inconsciente debajo de un árbol, cerca de una brecha.

Antes de eso, la última vez que había sido vista fue en la colonia Morelos Norte, no muy lejos de su centro de trabajo.

De inmediato, tras el reporte, fue enviado al lugar personal de la Cruz Roja Mexicana, que llegó poco después y confirmó que la fémina aún contaba con signos vitales, aunque tenía lesiones aparentemente causas por picaduras de insectos.

Deshidratada y con inanición, la fémina fue llevada de inmediato al hospital del ISSSTE, donde inició su tratamiento de inmediato y se le reportó estable.

Todo indica que la maestra de la escuela primaria 15 de Mayo, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, se alejó de la zona urbana por su propio pie y que no fue víctima de algún delito.