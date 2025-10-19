Benita falleció intoxicada en la cisterna que usaba para dormir

Durango, Dgo.

Una mujer que se dedicaba a la recolección de material reciclable murió durante la madrugada de este domingo al ser víctima de una intoxicación severa con monóxido de carbono; la defunción ocurrió en la cisterna en desuso que usaba para dormir.

Los datos de la víctima no han sido confirmados, aunque sus compañeros de actividad le detallaron a las autoridades que tenía el mismo oficio que ellos y tenía unos 40 años de edad. La conocían solo como ‘Benita’.

Fue en el transcurso de la madrugada cuando otro pepenador se dio cuenta de que había humo en la cisterna y, dado que sabía que la fémina solía estar ahí, se acercó a revisar.

Sin embargo, por lo intenso de la humareda le fue imposible ver lo que ocurría y espero unos minutos; cuando este disminuyó, vio a la mujer dentro, inconsciente, y pidió ayuda en el número de emergencias.

Al sitio arribó personal de la Cruz Roja Mexicana, pero la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que se notificó al agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor. Este investiga cómo se dieron los hechos con el fin de establecer si existió algún hecho delictivo.