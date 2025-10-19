¡Disciplina, honor y liderazgo desde Durango! 🇲🇽

El Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario Zona Durango “SZG” continúa creciendo y demostrando que la formación con valores, el esfuerzo y la unidad siguen siendo el camino para construir mejores ciudadanos.

Del 10 al 12 de octubre, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue sede de la Reunión Regional del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (P.D.M.U.), donde se reunieron los comandantes de las zonas Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y por supuesto Durango.

En representación del Comandante de la Zona Durango 1er Comandante de Infantería Manuel Olague Cortés, asistió el 2/o Oficial de Infantería Tec. Jesús Vela Herrera.

Durante los trabajos regionales, encabezados por el Comandante General y Jefe Nacional, Raúl Hernández Padilla, y el Jefe del Estado Mayor General, Comandante General Ángel Gutiérrez, se trataron temas clave sobre el desarrollo deportivo, académico y formativo de los jóvenes pentathletas.

Además, se definieron las competencias en las que cada estado participará en la próxima Convención Nacional del Pentathlón, que se celebrará en Oaxaca, donde Durango representará con orgullo a su zona en natación, atletismo y escoltas.

💪 Aquí se entrena el cuerpo, se fortalece la mente y se forja el carácter.

Ser parte del Pentathlón es más que un deporte: es una escuela de vida, una familia que enseña respeto, trabajo en equipo y amor por México.

📍 Entrena con nosotros en Durango:

• Parque Guadiana (a un costado del Auditorio del Pueblo)

• Unidad Deportiva del CCH

• Secundaria Quetzalcóatl (detrás de Ley El Alacrán)

• CBTis #110

🕒 Horarios:

Sábados de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Domingos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

🐎 Próximamente: Club Ecuestre Quinta Los Romeros

📍 Blvd. José María Patoni Km 3.5, frente al Outlet de Vitromex.

🎯 En el Pentathlón formamos jóvenes con valores, disciplina, condición física y espíritu de servicio.

Si tienes el deseo de superarte, ¡esta es tu oportunidad!

📲 Encuéntralos en Facebook como Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario Durango D.G.O “SZG”