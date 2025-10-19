Encuentran restos humanos entro de una bolsa negra en el panteón

Durango, Dgo.

Un escalofriante hallazgo movilizó a las autoridades de Durango este domingo, luego de que fueran localizados restos óseos humanos dentro de una bolsa de plástico de color negro en el Panteón de Tapias.

El reporte se recibió a las 10:30 horas de este 19 de octubre de 2025, a través del número de emergencias 911, alertando sobre la situación en el panteón ubicado sobre la carretera Durango a Mazatlán, en la colonia Ampliación Poblado 15 de Mayo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes confirmaron el hallazgo. La bolsa fue encontrada por la entrada principal.

Restos y fosa abierta

Dentro de la bolsa, las autoridades encontraron restos óseos, incluyendo un cráneo fragmentado, una clavícula, así como residuos de ropa, entre ellos un calcetín.

A escasos 10 metros de la bolsa con los restos, los equipos de inspección observaron una fosa abierta de aproximadamente tres metros de profundidad.

El reportante, manifestó que acudió al panteón para visitar y limpiar la tumba de uno de sus hijos. Fue mientras limpiaba rasgó la bolsa de plástico negro, percatándose de que en el interior había partes de huesos, por lo que de inmediato realizó el llamado de emergencia.

Una vez investigada la zona, se ordenó el levantamiento y traslado de los restos óseos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la ciudad, donde se realizarán los estudios de antropología correspondientes para determinar la identidad y el origen de los huesos.