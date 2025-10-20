Costco aclara rumores

No habrá sucursal en Durango… por ahora

El Director de Finanzas de Costco México, Mauricio Talayero, dio a conocer los planes de expansión de la compañía en el país y, aunque confirmó que seguirá creciendo en varias ciudades, Durango no está contemplado por el momento.

Costco planea fortalecer su presencia en zonas donde ya tiene operaciones, como:

Ciudad de México Guadalajara Monterrey Puebla Querétaro

Además, señaló que continuarán invirtiendo en estados como Coahuila, donde recientemente abrieron su primera tienda.

❌ ¿Y Durango?

En días recientes circuló el rumor de que Costco llegaría a la capital duranguense; sin embargo, con esta declaración oficial, queda descartada la apertura de una sucursal en el estado, al menos en los planes actuales.

✅ ¿Qué significa esto?

No hay proyecto confirmado para Costco en Durango. La empresa enfocará su expansión en ciudades con mayor densidad de población y demanda comprobada. Durango podría considerarse en el futuro, pero no forma parte de la estrategia inmediata de crecimiento.