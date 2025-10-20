Cristalearon, sin razón aparente, una sucursal de Burger King

Durango, Dgo.

Sin razón aparente, dado que no se observaron indicios de ingreso, fueron dañadas las instalaciones de una sucursal de la cadena de alimentos Burger King, en la que algunos cristales acabaron rotos.

Los hechos ocurrieron en el restaurante ubicado en avenida Heroico Colegio Militar durante el fin de semana y los daños ascienden a varios miles de pesos, y se concentran en los cristales.

Fue de madrugada cuando, a causa de los daños, se activó la alarma silenciosa del lugar, por lo que se notificó tanto a la empresa que presta el servicio de monitoreo, como a la gerencia y la Policía Municipal.

Al llegar, se hizo un recorrido en el interior y exterior, pero no se observaron pistas de una aparente irrupción, pero sí la destrucción de un par de vidrios.

Se recomendó a los afectados interponer la denuncia correspondiente, con el fin de establecer el móvil del ilícito. Aunque no se descarta un robo frustrado, también se considera la posibilidad de un acto de vandalismo.