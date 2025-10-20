Hallaron muerto a un hombre en una cabaña

Pueblo Nuevo, Dgo.

Un hombre de momento no identificado formalmente fue encontrado muerto en el interior de una cabaña de la localidad de Estación Coyotes, ubicada junto a la carretera Durango – Mazatlán; todo apunta a una muerte por causas naturales.

El fallecido, según trascendió, es el propietario de una edificación que hasta hace algunos años funcionó como una pequeña fonda.

Fue el sábado cuando personas que conocían a la víctima decidieron llamar a su puerta tras varios días sin verlo y, dado que no obtuvieron respuesta, decidieron asomarse. Fue así que lo encontraron ya muerto.

De inmediato llamaron al número de emergencias y al sitio acudió personal de la Fiscalía General del Estado, que dio fue de la defunción.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, tanto con el de realizar la necropsia de ley, como para el proceso de identificación formal por parte de sus familiares.