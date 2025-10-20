Niña pequeña y sus papás comieron galletas con marihuana sin saberlo

Durango, Dgo.

Una niña que está por cumplir dos años de edad y sus jóvenes padres consumieron, sin intención, galletas que al parecer contenían marihuana; dado que la pequeña sufrió síntomas intensos, la llevaron de inmediato a recibir atención médica.

Los afectados son Vannesa, de 22 años, su esposo Víctor, de 25, y la pequeña hija de ambos, de un año y 10 meses de edad.

Según la información recopilada, la pequeña familia acudió a un evento organizado por un club de motociclistas en una finca de la colonia 20 de Noviembre, lugar en el que una asistente les ofreció “galletas de avena”.

Tanto los adultos como la pequeña las consumieron, pensando que se trataba de un alimento común, pero poco después todos sufrieron síntomas atípicos.

Dado que la pequeña se quedó en letargo y los adultos comenzaron a marearse, decidieron acudir al área de urgencias de la Clínica No. 50 del IMSS, donde apreciaron señales de una aparente intoxicación con marihuana. Por fortuna, no fue grave en ninguno de ellos.

El caso fue notificado a las autoridades y se recomendó a los padres de la niña denunciar el caso, con el fin de que se realice una investigación.