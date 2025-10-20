Padres de familia cierran la Primaria Héroe de Nacozari; exigen atención urgente a problemas de sanidad

Durango, Dgo.– Este lunes, padres de familia de la escuela primaria Héroe de Nacozari, ubicada en la colonia Guadalupe, decidieron cerrar el plantel como medida de presión para exigir a las autoridades educativas y municipales la atención inmediata a los problemas de insalubridad e infraestructura que enfrenta el plantel desde hace más de dos meses.

Según los padres, los baños permanecen inservibles, ya que el sistema de drenaje está colapsado y no tiene funcionamiento. Esta situación ha provocado malos olores, acumulación de aguas negras y riesgo sanitario para los estudiantes y el personal docente.

👩‍👦 Una medida por la salud de los niños

Padres de familia señalaron que esta decisión no fue tomada a la ligera, sino ante el constante abandono de las autoridades, ya que desde hace semanas han ingresado reportes y solicitudes formales sin obtener respuesta.

“Nuestros hijos no pueden seguir estudiando en estas condiciones, los baños están clausurados, huele mal en los salones y nadie viene a reparar nada”, expresaron los inconformes.

🏫 Exigen mejora integral de la escuela

Además del colapso sanitario, los padres solicitaron:

Reparación y funcionamiento del drenaje escolar. Restauración de sanitarios para alumnos y maestros. Mantenimiento general de las instalaciones eléctricas y de agua. Pintura, impermeabilización y revisión de salones deteriorados.

📣 Piden intervención de SEED y autoridades municipales

Hicieron un llamado a la Secretaría de Educación del Estado (SEED), al municipio de Durango y a Servicios Públicos Municipales para que den una solución inmediata, pues aseguran que no reabrirán la escuela hasta que inicien los trabajos de saneamiento.

🔔 “No pedimos lujos, pedimos condiciones dignas para que nuestros hijos estudien sin enfermarse ni estar en riesgo”, destacaron.