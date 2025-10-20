Padres de familia de la Secundaria Silvestre Dorador Minchaca cierran sus puertas por presuntos actos indebidos

Durango, Dgo. — La Escuela Secundaria Silvestre Dorador Minchaca vive una de sus peores crisis: fue cerrada este lunes por decisión de los padres de familia, quienes exigen solución a problemas que —aseguran— fueron ignorados durante años por las autoridades educativas.
📌 Principales denuncias de los padres de familia:
La escuela no tiene director desde hace 4 años, ni subdirector, por lo que opera únicamente con un “encargado”. Acusan a dicho encargado de sustraer indebidamente materiales y objetos del plantel, entre ellos: Trabajos de los estudiantes de talleres. Sillas, mesas y ventanales. Máquinas y herramientas de carpintería. Equipo de otros espacios formativos. Señalan que el plantel se encuentra en abandono administrativo y deterioro, afectando el aprendizaje y la seguridad de los alumnos.
🚨 Cierre como medida de presión
Los padres optaron por cerrar el plantel al no recibir respuesta en múltiples ocasiones anteriores. Afirman que han acudido a instancias educativas municipales y estatales, pero “nadie ha dado seguimiento ni soluciones reales”.
📣 Exigencias a las autoridades:
SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EXIGIMOS LA TRANSPARENCIA DEL RECURSO ECONÓMICO Y QUE SE INICIE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INVESTIGACION Y REVISION, DEL MANEJO DEL PROGRAMA FEDERAL “LA ESCUELA ES NUESTRA”, POR UN CONFLICTO DE INTERESES Y UN POSIBLE DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO POR PARTE DEL DIRECTOR ENCARGADO AL EJERCER AL MISMO TIEMPO TRES FUNCIONES, ASI COMO MALOS MANEJOS DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, FALTA DE TRANSPARENCIA, ABUSO DE AUTORIDAD HACIA LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.
SE LE INVESTIGUE AL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN POR EL DELITO DE PECULADO COMO CONSECUENCIA DE LOS EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES DEL CUAL SE APROPIO Y SUSTRAJO DE NUESTRA INSTITUCION, SIENDO UNA BODEGA CON DIVERSO MATERIAL COMO:
VENTANAS, PUERTAS, PROTECCIONES DE VENTANALES DE LOS SALONES, MESAS, SILLAS, PUPITRES, MAQUINAS DE CARPINTERIA Y DIVERSAS HERRAMIENTAS.
ALTO AL ACOSO LABORAL.
ALTO AL TRATO PREFERENCIAL Y PROTECCIÓN A UN SECTOR DEL PERSONAL.
INDIFERENCIA POR PARTE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS ESTATALES
ASIGNACION FORMAL DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR.
HACEMOS LLAMADO AL SR. GOBERNADOR ESTEBAN VILLEGAS. PARA QUE FRENE EL TRAFICO DE INFLUENCIAS POR PARTE DE LOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION ANTE LA SEED.