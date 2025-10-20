Tres lesionados, una patrulla destruida y un camión dañado

Durango, Dgo.

Organizadores de una peregrinación realizada el domingo en la zona norte de la ciudad tendrán que responder por las lesiones sufridas por tres personas y los daños causados tanto a una patrulla, como a un camión, que fueron afectados por una explosión de pirotecnia.

El incidente ocurrió el domingo sobre la calle Zacatecas, cuando se realizaba una peregrinación hacia el Santuario de San Judas Tadeo, cuya fiesta patronal se realiza a finales de cada octubre.

A la altura de la colonia Morga falló el manejo de los explosivos y se generó una reacción en cadena, en la que pirotecnia acumulada se incendió y estalló de golpe, lo que afectó con lesiones, por fortuna no de gravedad.

La fuerza fue tal, que el estruendo provocó el estallido de las bolsas de aire de una patrulla de la Policía Municipal que estaba estacionada cerca, y cuyo agente agilizaba el tránsito de la zona.

Igual pasó con una de las ventanas de un autobús de ruta, que de igual forma fue destruida en el incidente. Personal de la Cruz Roja Mexicana valoró a las víctimas, mientras que la compañía aseguradora de las unidades motrices se hizo cargo de los procedimientos correspondientes.