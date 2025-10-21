Alertan de talleres “patito” en la capital

Cobran reparaciones costosas, pero unidades no quedan bien

Es necesario que las personas acudan a talleres reconocidos cuando tengan una descompostura en su vehículo, pues con frecuencia recorren varios establecimientos y gastan más dinero, antes de que se detecte y resuelva el problema, señaló Armando Soto Luna, presidente de Talleres Mecánicos de la Canaco.

Explicó que se han tenido casos de propietarios de vehículos que han acudido hasta a 3 talleres diferentes y han pagado en cada uno, hasta el último llegan con el que soluciona el problema, “si en el último pagan 1,500 pesos por la reparación, en los otros ya cubrieron más de 5 mil pesos”, dijo.

Puntualizó que es entonces cuando muchas personas se dan cuenta de que vale más la pena ir a talleres establecidos, que tengan el conocimiento y la herramienta adecuada para poderles dar el servicio.

Dijo que para identificar un taller confiable se deben buscar los que pertenecen a Canaco, así como otros que están dentro de la Asociación de Talleres Mecánicos, que tienen el logotipo afuera, así como también los que tienen establecidos de 5 a 10 años, que no se moverán fácilmente como otros que abren y cierran sus puertas en distintos lugares.

Incluso, también es importante que sea por recomendación, que se sepa que está bien establecido, que cuente con todos los permisos y regulaciones de talleres, para evitar hacer mayores gastos en establecimientos poco confiables.