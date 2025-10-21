Esperan cabañas casi llenas para fin de año

Clúster de Turismo confía en rebasar el 80% de ocupación en la Sierra

Por: Martha Medina

El Clúster de Turismo confía en que para fines de año se pueda rebasar el 80 por ciento de ocupación en las cabañas que se encuentran en la Sierra, después de que el año pasado estuvieron solamente al 10 por ciento, informó Jorge Muñoz, presidente del organismo.

Agregó que se tiene confianza en que para los siguientes meses se registren mejores resultados en el tema del ecoturismo, al recordar que el año pasado la ocupación fue baja, debido a cuestiones de seguridad que se presentaron en estados vecinos.

Sin embargo, se espera un incremento en este fin de año, tanto para cabañas y centros ecoturísticos, como también para el sector hotelero de esta ciudad, ya que se prevén más visitantes el mes de diciembre, que es propicio para la llegada de turistas y familiares que vienen de visita a esta ciudad.

Al tiempo que se prevé una mayor ocupación en las cabañas, también se preparan recorridos turísticos, para aprovechar eventos como el festival que se lleva a cabo actualmente y otro que se realizará para fines de este mes.

Recordó que en diciembre es cuando se tiene más actividad turística, por lo cual se preparan distintas actividades, como el Clúster de Mezcal que está por definirse, de tal forma que la gente conozca Nombre de Dios, sus vinatas, su gastronomía e historia, como parte de los atractivos que se tienen actualmente.

Finalmente, destacó el interés de los turistas por el Paseo del Viejo Oeste, así como el que se realiza por el Centro Histórico, que es el más atractivo para los visitantes.