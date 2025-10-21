Está grave tras chocar por alcance contra un tráiler

Vicente Guerrero, Dgo.

Un hombre originario del municipio de Vicente Guerrero fue hospitalizado con lesiones muy graves luego de ser víctima de un fuerte choque en la carretera Panamericana, en la zona limítrofe de Durango y Zacatecas.

El lesionado es Juan Antonio, de 38 años de edad, quien al momento del percance conducía un automóvil Lincoln Continental modelo 1998, en el que viajaba solo por la carretera federal 45.

Los hechos ocurrieron en territorio del municipio de Sombrerete, a la altura del entronque al poblado San José de Félix.

En ese lugar, la noche del lunes, la víctima ya mencionada no se percató, por causas que se desconocen, que delante de él iba un tractocamión y se impactó en la parte trasera, lo que dejó el coche prácticamente destruido.

Personal de Protección Civil y Cruz Roja acudió al lugar y tuvo que usar herramienta hidráulica para lograr su extracción, pues quedó prensado. Luego de ello fue trasladado a un centro médico de la municipalidad zacatecana, donde se le reportó grave.