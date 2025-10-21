Ladrón quiebra vidrio de Círculo K y se lleva $6,000 en efectivo, cigarros y licor

Un robo con violencia fue perpetrado la madrugada de este martes en una sucursal de la tienda de conveniencia “Círculo K”, ubicada en el Fraccionamiento Los Naranjos, donde un solitario ladrón logró llevarse aproximadamente $6,000 pesos en efectivo, así como una considerable cantidad de mercancía.
Los hechos se registraron cerca de las 05:30 horas de este 21 de octubre de 2025, sobre el Boulevard Domingo Arrieta, entre la calle Acuario y Avenida Los Naranjos.
El incidente fue reportado al número de emergencias 911 a través de la activación de una alarma silenciosa por cristal roto. Elementos de la Policía Preventiva acudieron al sitio, en la sucursal conocida como El Naranjal.
Al llegar, se entrevistaron con la encargada de la tienda, quien relató que el negocio cierra sus puertas a las 00:00 horas. Fue al momento de abrir, alrededor de las 06:30 horas, cuando se percató de que el vidrio frontal izquierdo, debajo de la puerta, estaba completamente roto.
Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se constató que un sujeto con el rostro cubierto, a bordo de una bicicleta, fue el responsable. El ladrón lanzó un par de piedras grandes para quebrar el cristal y acceder al interior.
Una vez dentro, el asaltante se dirigió al área de la caja y estantes. Tras hacer la revisión del inventario, la encargada confirmó el faltante de:
- Aproximadamente $6,000 pesos en efectivo.
- 50 cajas de cigarros de la marca Marlboro.
- Botellas de vino y varios encendedores.
- Desodorantes para caballero.
Las autoridades tomaron conocimiento del robo para iniciar la carpeta de investigación y dar con el paradero del responsable.