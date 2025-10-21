Mujer termina con trauma craneal tras accidente en la carretera Francisco Zarco

Durango, Dgo.

Una mujer de 44 años de edad resultó con lesiones graves, incluyendo traumatismo craneoencefálico y trauma cerrado de tórax, luego de que el vehículo en el que viajaba sufriera una aparatosa salida de camino en la carretera Francisco Zarco, en el municipio de Nuevo Ideal.

La lesionada, identificada como Reyna Alicia Valenzuela Soto, fue trasladada de urgencia al Hospital General 450 de esta capital debido a la gravedad de sus heridas.

El accidente se registró alrededor de las 03:00 horas de ayer, martes 20 de octubre de 2025, en el tramo carretero que conecta La Concha con Pinos Altos, dentro de la jurisdicción de Nuevo Ideal, Durango.

Reyna Alicia viajaba como acompañante en una camioneta Chevrolet, línea Blazer, modelo 2000, de color gris, que era conducida por un hombre identificado como Eugenio “N”, de 50 años de edad.

Según la narración del hecho, mientras circulaban, el conductor fue encandilado por las luces altas de un vehículo que se aproximaba de frente. La falta de visibilidad provocó que Eugenio “N” perdiera el control de la unidad, la cual salió de la cinta asfáltica e impactó violentamente contra varios arbustos.

Inicialmente, Reyna Alicia Valenzuela Soto fue atendida y trasladada al Hospital Integral de Nuevo Ideal. Sin embargo, dada la magnitud de sus lesiones, que incluyen politraumatismo, se determinó su traslado de emergencia al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.