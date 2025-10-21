¿Nuevo billete de $2,000 pesos? Lo que realmente dice el Banco de México

El Banco de México (Banxico) no ha emitido oficialmente un billete de 2,000 pesos de la familia G, aunque existe un subproyecto que lo contempla.

Fondo del asunto

En el documento oficial del banco para la “nueva familia de billetes” (familia G) figura la denominación de $2,000 pesos como “Diseño, fabricación y puesta en circulación del billete de 2 000 pesos. Sólo en caso de que sea necesaria”. Según Banxico, la decisión de emitir dicha denominación aún no ha sido autorizada por la Junta de Gobierno. Diversos medios reportan que, aunque el diseño se ha filtrado en redes (con imágenes de los escritores Octavio Paz y Rosario Castellanos, un murciélago magueyero y agave, entre otros elementos) esto no constituye un anuncio oficial de puesta en circulación.

Qué se ha anunciado

Banxico confirmó la emisión de la nueva familia de billetes que abarcará las denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos, bajo los nuevos criterios de seguridad, tamaño, materiales y diseño. En paralelo, anunció el retiro gradual del billete de 20 pesos de la familia F, debido a su vida útil más corta, su producción en polímero y su menor denominación para el volumen de transacciones.

Por qué no se ha emitido el billete de $2,000 pesos… aún

Banxico evalúa que una nueva denominación sea “necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios”. Es decir: aunque el diseño esté contemplado, la emisión no está garantizada. Analistas señalan que lanzar una denominación elevada en un contexto de inflación podría dar señales contradictorias: eficiencia en pagos grandes vs. percepción de depreciación del dinero.

Lo que está en juego

Para los usuarios, un billete de mayor denominación podría facilitar pagos en efectivo de mayor monto, reducir volumen de billetes usados y ofrecer mayor comodidad. Sin embargo, la emisión de una denominación “alta” también puede interpretarse socialmente como un indicio de inflación o pérdida de valor del dinero, lo que puede afectar la confianza. La transparencia en la comunicación del banco central es crucial: mientras Banxico no anuncie fecha y diseño oficial, la prudencia entre el público es necesaria.